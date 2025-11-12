جمع آوری متکدیان و معتادان متجاهر و بررسی آسیب های حاشیه نشینی از جمله موضوعاتی بودند که در چهارمین جلسه شورای اجتماعی استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند.

رسیدگی به موضوع حاشیه نشینی و ساماندهی معتادان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جمع آوری بیش از ۶۳ هزار معتاد متجاهر از ابتدای سال تاکنون و ظرفیت نگهداری ۱۰ هزار معتاد متجاهر در مراکز درمان و نگهداری معتادان متجاهر هم در این جلسه اعلام شد.

همچنین در شورای اجتماعی استان تهران مصوب شد تا در کوتاهترین زمان با محوریت مساجدو مشارکت مردم در هر شهر یا در هر محله آسیبهای اجتماعی بررسی و رفع شود.