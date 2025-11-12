پخش زنده
سواری تیگو با ۱۰۵ میلیون خلافی در خمینی شهر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان در اجرای طرح انضباط ترافیکی، هنگام رسیدگی به تخلف یک دستگاه خودرو سواری تیگو متوجه خلافی بالای آن شدند.
سرهنگ علی سبحانی افزود: در بررسیهای دقیق ماموران پلیس و مشخص شدن ۱۰۵ میلیون ریال خلافی این خودرو، بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
وی افزود: بنا برقانون راهنمایی و رانندگی خودروهایی که بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی دارند، توقیف و در صورت مشاهده، متوقف و به پارکینگ منتقل شده و رانندگان پس از تسویه کامل جریمههای خودرو و شرکت در کلاسهای آموزشی میتوانند وسیله نقلیه خود را ترخیص کنند.