«بوچرینگ» روش نوین در حوزه کلاهبرداری رمز ارزها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت:مجرمان سایبری با استفاده از روش بوچرینگ، قربانیان خود را با ارتباطات عاطفی در گروهها هدف قرار داده و از آنها کلاهبرداری میکنند.
سرهنگ نعمتالله طاهرپور افزود: در این روش کلاهبرداری، مجرمان سایبری پس از جلب اعتماد کاربرها، آنان را به سرمایهگذاری در پلتفرمهای جعلی رمزارزی تشویق میکنند. این شیوه کلاهبرداری، با وعده سودهای بالا و تضمینی، داراییهای دیجیتال افراد را بهطور کامل به سرقت میبرد.
وی ادامه گفت: روش بوچرینگ، با ایجاد رابطه عاطفی یا دوستانه در شبکههای اجتماعی آغاز میشود و مجرمان با معرفی بسترهای (پلتفرمهای) جعلی سرمایهگذاری، قربانی را به واریز مبالغ بالا تشویق میکنند و این در حالی است که این پلتفرمها هیچ مجوز قانونی نداشته، خارج از چارچوب نظارتی کشور فعالیت میکنند و پس از واریز وجه، ارتباط قطع شده و دسترسی به سرمایه شخص از بین میرود.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان از شهروندان خواست: از سرمایهگذاری در پلتفرمهای ناشناس و بدون مجوز خودداری و از برقراری ارتباط مشکوک در فضای مجازی بهویژه با افراد ناشناس، پرهیز و در صورت مشاهده این موارد، موضوع را از به نشانی https://www.fata.gov.ir گزارش دهند.