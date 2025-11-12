رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: به زودی وارد مراحل عملیاتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به شکل ثبتی مبنا با رویکرد ترکیبی خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا گودرزی امروز در همایش سراسری «کیفیت داده‌ها، ضامن اعتبار آمار» در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد: سال‌ها است همکاران ما در مرکز آمار مطالعه و تلاش می‌کنند تا این کار بزرگ را با همراهی جوانان، نخبگان، استادان دانشگاهی و سایر دست‌اندرکاران در ۳۱ استان با مشارکت بیش از ۱۸ دستگاه اجرایی کشور به سرانجام رسانند.

وی مرکز آمار در کشور جزو معدود دستگاه‌هایی است که تولید داده‌های آن توسط خود مردم انجام می‌گیرد و ماموران آمارگیر ما کسانی هستند که در صف مقدم تولید آمار قرار دارند و باید قدر دانسته شوند.

وی با بیان اینکه کیفیت مسیری است که خط پایان ندارد و همواره باید طی شود؛ بهبود یابد و نقاط ضعف برطرف شود افزود: ما در مرکز آمار به همت کارشناسان و همکاران متعهد خود تلاش داریم با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد، آمار خوبی تولید کنیم و کیفیت کار را ارتقاء دهیم. زنجیره اهتمام به داده در کل فرایند آماری کشور نهادینه شده است.

گودرزی یادآور شد: تجارب و توانمندی استان‌ها با هم متفاوت است و هر استانی به فراخور محیط و منابعی که دارد، طرح‌ها و ایده‌هایی را برای افزایش کیفیت در طول سال‌ها اجرا کرده است؛ در هر صورت لازم است استان‌ها در ارتباط با مسائل اصلی نظام آماری کشور مشارکت داشته باشند و با همفکری هم این مسائل را حل کنند.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: همه مسائل و توانمندی‌ها در تهران نیست. ما در یک استان موضوع مهاجرت را مطرح می‌کنیم؛ در یک استان حساب‌های ملی منطقه‌ای را، در استان دیگر سالنامه و در دیگری بحث داشبورد نظام آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه امروز در استان تمدنی، زیبا و پرافتخار آذربایجان شرقی موضوع کیفیت را بررسی می‌کنیم تصریح کرد: اگر توانستیم در ظرف یک و نیم سال گذشته گام‌های موثری را در مرکز آمار برداریم به همت همه همکاران بوده است.

رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: باید اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ که کار بسیار بزرگی است، برای همه دستگاه‌ها مشخص شود و تدابیری صورت گیرد که کیفیت داده‌ها در حوزه سرشماری ارتقاء یابد.

گودرزی با بیان اینکه باید به سمت تحول در نظام آماری کشور و ثبتی مبنا کردن آن حرکت کنیم، افزود: یکی از مهمترین ویژگی کشور‌هایی که در انقلاب‌های صنعتی پیشرفت می‌کنند این است که دارای نظام آماری متحول شده و مدرن هستند که پایه و نظام برنامه‌ریزی همین نظام آماری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نیز در این همایش یک روزه با اشاره به روند نگران‌کننده کاهش نرخ رشد جمعیت استان گفت: در سال ۱۳۳۵ حدود ۴۹ درصد جمعیت استان در بازه سنی زیر ۱۴ سال قرار داشتند، اما پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۲۰ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل دهند.

حیدر فتح‌زاده با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور به شکل ثبتی مبنا را پیش رو داریم افزود: جمعیت استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۵ سه میلیون و ۳۲۵ هزار و ۵۴۱ نفر، در سال ۱۳۹۰ سه میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۲۹ نفر و در سرشماری سال ۱۳۹۵ هم جمعیت استان سه میلیون و ۹۰۹ هزار و ۶۵۲ نفر اعلام شد که سهم جمعیت جوان ۱۴-۰ ساله از این جمعیت ۲۲.۹ درصد، میانسالی ۶۴-۱۵ساله ۶۹.۹ درصد و جمعیت سالمندی ۷.۲ درصد بوده است.

وی افزود: براساس برآورد‌های جمعیتی در سال ۱۴۰۴جمعیت استان چهار میلیون و ۱۰۷ هزار و ۶۲۳ نفر بوده که از این تعداد جمعیت سهم جوانان ۲۰.۸ درصد، میانسالی ۷۰.۲ درصد و سالمندی ۹ درصد برآورده شده است.

فتح‌زاده ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ تعداد تولد استان ۶۹ هزار و ۷۳۱ نفر و تعداد فوت ۲۱ هزار و ۹۰۳ نفر بود و در این مدت از تعداد تولد استان ۲۸ هزار و ۸۳۱ نفر کاسته و پنج هزار و ۸۴۴ نفر به تعداد فوتی‌ها افزوده شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود جمعیت سالمندی استان در سال ۱۴۱۵ به ۱۳.۱ درصد و جمعیت جوان استان به ۱۵.۸درصد برسد؛ بر این اساس لازم است با نگاه آینده نگری تامین زیر ساخت‌های مرتبط با نیازمندی‌های جمعیت سالمند در اولویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع قرار گیرد.