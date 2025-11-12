به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس عراق بر اساس اعلام کمیساریای عالی انتخابات به ۵۵ درصد رسید این رقم در ۱۵ سال گذشته عراق بی سابقه اعلام شده و نشان‌دهنده افزایش اعتماد مردمی به روند سیاسی کشور است.

دولت عراق اعلام کرد در این انتخابات، حضور بیش از ۱۲۰۰ ناظر بین‌المللی، از جمله نمایندگان ایران، بر شفافیت و صحت فرایند انتخابات تأکید داشت.