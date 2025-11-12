به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی از ساعات بعد از ظهر شنبه تا پیش از ظهر یک‌شنبه (۲۴ و ۲۵ آبان) مناطق نیمه غرب استان را فرا می‌گیرد.

بنا بر اعلام این اداره کل فعالیت این سامانه، به صورت رگبار باران، در ارتفاعات سردسیر احتمال بارش برف و همچنین احتمال وزش باد شدید موقتی و کاهش دید افقی هم وجود دارد.

فعالیت این سامانه به ویژه در ارتفاعات غرب استان از جمله اسلام آباد موگویی، بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، شاهین شهرو میمه، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان و نطنز خواهد بود.

اداره هواشناسی استان در خصوص لغزندگی سطح جاده‌ها، احتمال جاری شدن روان آب موقتی، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، تند باد‌های لحظه‌ای، احتمال صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی و وزش باد شدید موقتی هشدار داده و توصیه کرده است: هم استانی‌ها از توقف در حاشیه و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کرده و در سفر‌های بین شهری احتیاط کنند.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند.