نماینده ولی فقیه در استان: مسئولان هرچه می‌توانند خدمت صادقانه و سریع به مردم ارائه دهند و آنان را معطل نکنند.

خدمت صادقانه و سریع به مردم، عمل به تکلیف الهی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار جمعی از شهرداران و مدیران شهری شهر‌های تاریخی کشور با تأکید بر اهمیت انجام صحیح وظایف و خدمت صادقانه به مردم گفت: امید آن داریم که توفیق انجام وظایف الهی و خدمت به بندگان خدا نصیب‌مان شود.

وی خطاب به شهرداران و مدیران شهری اظهار داشت: برنامه‌ها و اقدامات خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که رضایت خدا در آن باشد و هرچه می‌توانید خدمت صادقانه و سریع به مردم ارائه دهید و آنان را معطل نکنید.

امام جمعه یزد ادامه داد: در حوزه گردشگری نیز باید ضمن حفظ هویت ملی و فرهنگی، به ترویج آداب و رسوم و انتقال فرهنگ ایرانی ـ اسلامی از طریق گردشگری توجه ویژه داشته باشید.

وی با اشاره به سیره زندگانی حضرت امام خمینی (ره) بیان داشت: تمام هم و غم حضرت امام (ره) خدا بود، عاشق خدا بود و همواره می‌خواست همه انسان‌ها دوست خدا باشند.

آیت‌الله ناصری با اشاره به روحیه خداباوری و آرامش امام خمینی (ره) بیان داشت: امام آرامش عجیبی داشت، چون متکی به خدا بود و در مسیر الهی حرکت می‌کرد. ایشان همواره به فکر مردم بود و از رنج و سختی آنان متأثر می‌شد.