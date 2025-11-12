رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در نشست با ائمه جمعه شهرستان‌های آذربایجان غربی گفت: مواجهه توام با عقلانیت در عرصه حکمرانی سیره ائمه جمعه کشور بوده و این مهم با توجه به بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری با تاکید بر این که ائمه جمعه وظیفه وحدت بخشی در جامعه را دارند و باید اتحاد مردم را با یکدیگر و مردم را با مسئولان ارتقا بخشند افزود: باید ائمه جمعه پیگیری مسائل مختلف شهرستان را در برنامه کاری خود قرار داده و با مناعت طبع و قدسیت به بیان انتقادات و پیشنهادات بپردازند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این نشست با تاکید بر استفاده از ظرفیت مشورتی ائمه جمعه در رشد و توسعه شهرستان‌ها گفت: با توجه به ارتباط مستمر ائمه جمعه با مردم و افراد شاخص و تاثیر گذار، مطمئنا این مشورت‌ها راه را برای توسعه بیش از پیش استان فراختر خواهد کرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با تقدیر از حمایت ائمه جمعه شهرستان‌ها از برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: آذربایجان غربی در حوزه‌های مختلف زیرساختی با کمبود هوایی مواجه است که از جمله مهمترین این حوزه‌ها حوزه آموزشی و اقتصادی است.

رضا رحمانی با اشاره به کاهش چشمگر یر بارش‌ها در آذربایجان غربی افزود: در سال آبی امسال ۳۳ درصد بارندگی‌ها در استان نسبت به دراز مدت کمتر شده است که انتظار داریم ائمه جمعه در تبیین شرایط کم آبی و لزوم صرفه جویی بیش از پیش در مصرف آب نقش خود را ایفا کنند تا از این شرایط گذر کنیم.

حجت الاسلام حسن اسماعیلی مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی نیز در این جلسه از اجرای پویش دعای طلب باران در نماز جمعه هفته پیش رو در سراسر استان قبل از خطبه‌ها خبر داد.

در ادامه این جلسه ائمه جمعه حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.