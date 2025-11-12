امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۱- ۱۵:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازدید سرلشگر موسوی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما
بازدید سرلشگر موسوی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما
۱۴۰۴-۰۸-۱۹
افشای ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال با موساد
افشای ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال با موساد
۱۴۰۴-۰۸-۱۸
جنگ بی صدا، کشف و شناسایی تعدادی از نفرات اصلی موسسه ایران آکادمیا در داخل و خارج از کشور
جنگ بی صدا، کشف و شناسایی تعدادی از نفرات اصلی موسسه ایران آکادمیا در داخل و خارج از کشور
۱۴۰۴-۰۸-۲۰
خبر‌های خوش از پرداخت مطالبات دارو
خبر‌های خوش از پرداخت مطالبات دارو
۱۴۰۴-۰۸-۱۹
خبرهای مرتبط

وزیر نیرو: وضعیت آبی سختی داریم

وزیر راه: چند طرح ملی تا پایان سال افتتاح می‌شود

نوری قزلجه: ارز نهاده‌های دامی تامین شد

تأمین مالی داروخانه‌ها از طریق بورس آغاز می‌شود

تأمین کالا‌های اساسی از استان‌های مرزی در دستور کار است

پرداخت ارز دارو با دستور رئیس‌جمهوری ادامه دارد

برچسب ها: هیئت دولت ، وزرای دولت ، مصاحبه با خبرنگاران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 