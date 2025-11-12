پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اجرای ۳۰ برنامه متنوع در سراسر استان به مناسبت هفته کتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اجرای بیش از ۳۰ برنامه متنوع در سراسر استان به مناسبت سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
وی گفت: هدف اصلی این برنامهها ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت از نویسندگان و فعالان عرصه نشر و گسترش مشارکت مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به بخشی از برنامهها اشاره کرد و افزود: در این هفته از ۵ عنوان کتاب تألیف شده در سال ۱۴۰۴ رونمایی میشود و نمایشگاههای کتاب در سراسر استان برگزار خواهد شد.
محمدی ادامه داد: صداوسیمای مرکز مازندران نیز پوشش گستردهای از رویدادها خواهد داشت و تازههای نشر استان را با حضور نویسندگان و ناشران معرفی میکند. در کنار آن از تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها و فضاهای شهری برای معرفی نویسندگان برجسته و آثار تازه استان استفاده میشود و نصب پوستر و طراحی جملههای کوتاه با موضوع کتاب و کتابخوانی در مراکز پرتردد شهری در دستور کار قرار دارد.
وی از برنامههای ویژه کودکان نیز خبر داد و گفت: اجرای قصههای کهن مازندران به زبان تبری برای کودکان و نوجوانان، طرح اهدای کتاب به مدارس کمبرخوردار و برنامههای کتابمحور در کانونهای فرهنگی مساجد از جمله این برنامههاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: در قالب این برنامهها از ناشران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و ادبیات کودک و نوجوان تجلیل میشود و طرح نامگذاری معابر شهری با نام نویسندگان و تصویر جلد آثار شاخص در دستور کار قرار گرفته است. افزون بر آن طرح «کتابخانه من» در مدارس استان با هدف تبادل کتاب بین دانشآموزان اجرا میشود.
محمدی در پایان تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و همکاری همه دستگاهها، تلاش میکنیم هفته کتاب امسال به حرکتی گسترده برای ترویج مطالعه تبدیل شود.
سیوسومین دوره هفته کتاب با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود.