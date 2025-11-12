به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های وزنه برداری مردان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱A از ساعت ۱۲ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز شد.

علیرضا نصیری ملی پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با آسم السلاج (اردن)، حمزا الاسد هلاک (سوریه)، آرتیوم آنتروپوف (قزاقستان)، داداش داداشبایلی (جمهوری آذربایجان)، محمد حمدا (فلسطین)، سلوان الایفوری (عراق)، علی الخزل (عربستان)، اکبر ژورائف (ازبکستان)، عزالدین الغفیر (امارات) و جونیور پرسیلکس (کامرون) به رقابت پرداخت.

نصیری ملی پوش ۱۹ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را نتوانست مهار کند، در حرکت دوم نیز موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد. ملی پوش کشورمان در حرکت سوم هم موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد و در یک ضرب موفق به کسب مدال نشد و اوت کرد.

در حرکت یک ضرب ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. نماینده جمهوری آذربایجان با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و وزنه بردار عربستان با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در اولین حرکت دوضرب، علیرضا نصیری وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را بالای‌سر برد. او در حرکت دوم وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۳۴ کیلوگرم نشد.

در دو ضرب ازبکستان با ۲۲۷ و مجموع ۴۲۰ قهرمان شد و نصیری با ۲۲۴ نقره دوضرب گرفت و نماینده قزاقستان با ۲۲۳ برنز دو ضرب را از آن خود کرد.

در مجموع ازبکستان با مهار ۴۲۰ کیلوگرم قهرمان شد، نماینده آذربایجان دوم و نماینده عربستان سوم شد.

امروز آخرین روز مسابقات وزنه برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی است.

کاروان وزنه‌برداری کشورمان تاکنون موفق به کسب دو مدال طلا، چهار نقره و ۷ برنز شده است.