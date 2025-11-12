پخش زنده
«محمد اسحق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در مراسم افتتاحیه ششمین دوره گفتوگوی راهبردی مارگالا ۲۰۲۵ که به میزبانی موسسه تحقیقات سیاستگذاری اسلامآباد برگزار شد بر ضرورت تعهد مجدد جهانی به چندجانبه گرایی و اصلاحات فوری در نظامهای مالی و حکمرانی بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، گفتوگوهای راهبردی مارگالا که هر سال به میزبانی موسسه تحقیقات سیاستگذاری اسلامآباد برگزار میشود، یک نشست تخصصی و بینالمللی است که با حضور صاحبنظران، دیپلماتها و پژوهشگران برجسته به بررسی چالشهای جهانی، صلح، امنیت و توسعه پایدار میپردازد.
در این نشست که با موضوع «آینده نظم جهانی: همکاری یا تقابل» برگزار شد، «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان گفت: این موضوع در شرایط کنونی با توجه به تضعیف ارزشهای چندجانبه، رشد سیاستهای بلوکی، جنگهای تجاری و افزایش نابرابریهای جهانی، بسیار مهم است.
به گفته وی موسسات چندجانبه و نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل در معرض فشار و ناکارآمدی قرار دارند.
وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به نمونههای فلسطین و جامو و کشمیر افزود: تصور عمومی از ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت جهانی در حال افزایش است.
دار همچنین به فشارهای اقتصادی و بدهی کشورها و پیامدهای تغییرات اقلیمی بر کشورهای در حال توسعه، به ویژه پاکستان اشاره کرده و بر ضرورت رویکرد همکاری و حمایت از کشورهای تحت تاثیر به جای تقابل تاکید نمود.
وزیر امور خارجه پاکستان، ضمن تاکید بر پایبندی این کشور به اصول منشور سازمان ملل، شامل حق تعیین سرنوشت، عدم استفاده از زور و حل مسالمتآمیز اختلافات، به تلاشهای پاکستان برای تقویت ارتباطات میان سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی نیز اشاره کرد.
وی همچنین بر لزوم اصلاحات ساختاری در نظام مالی جهانی، حمایت از کشورهای در حال توسعه در بحرانهای بدهی و افزایش دسترسی برابر به فناوریهای پیشرفته تاکید کرد و خواستار اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته در زمینه تامین مالی اقلیمی شد.
معاون نخست وزیر پاکستان با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک و ظرفیت اقتصادی این کشور گفت: پاکستان در مسیر جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه واقع شده و از ثروتهای معدنی، نیروی انسانی و ظرفیت اتصال منطقهای برخوردار است. ما مصمم هستیم همکاریهای منطقهای را گسترش داده و شراکتها را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تقویت کنیم.
وزیر امور خارجه پاکستان در پایان تاکید کرد که پاکستان متعهد به تحقق چشمانداز ژئواقتصادی مبتنی بر همکاری و رفاه مشترک است و امیدوار است که گفتوگوی مارگالا بتواند مسیرهای جدیدی برای همکاری به سوی جهانی پایدار، عادلانه و توسعهیافته فراهم کند.