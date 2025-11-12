به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، آیت الله ردایی گفت: سازمان استاندارد باید در نظارت‌های خود مصلحت و منفعت شهروندان را در نظرگیرد و با توجه به این که الزامات استاندارد ایران و جهان، رعایت حداقل‌ها را همیشه ضروری می‌داند، اما در مبحث کیفیت، تولید کننده به این حداقل‌ها دیگر بسنده نکند و رویکرد خود را به سمت ارتقای استاندارد‌ها و جلب رضایت شهروندان و مصرف کننده سوق دهد.

استاد حوزه‌های علمیه قم و تهران در ادامه با طرح عبارت استاندارد اسلامی اظهار داشت: در اقتصاد مبتنی بر تعالیم عالیه اسلام، تولید کننده هیچ گاه منفعت و سود خود را بر منافع شهروندان و مردم مقدم نمی‌کند و در استاندارد اسلامی است که تولید کننده، برای حفظ کیفیت و استاندارد حاضر است از حقوق خود صرف نظر کرده و دچار ضرر و ضرار شود، اما آسیبی به شهروندان متوجه نگردد.

آیت الله ردایی در توصیه دوم خود با تاکید بر موضوع حلال در صنایع، خواستار اهتمام و توجه جدی سازمان ملی استاندارد در ترویج و توسعه استاندارد‌های حلال برای جذب بازار‌های صادراتی کشور‌های اسلامی شد.

نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در توصیه سوم خود خواستار نظارت هدایتی سازمان ملی استاندارد شد و افزود: هرگز سدی برای کند شدن مسیر تولید نباشید. تولید کننده نباید خوف بازدید‌های نظارتی استاندارد را داشته باشد و بواسطه آن به تدلیس و پنهان کاری روی آورد فرهنگ سازی استاندارد در جامعه، عامل بازدارنده تدلیس است که در نظارت‌های هدایتی وفق استاندارد اسلامی، باعث می‌شود تولید کننده هرگونه کتمان عیوب و پنهان کاری را کنار بگذارد.



