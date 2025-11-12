پخش زنده
رئیس دفتر یونسکو در ایران گفت: گردشگری مسئولانه میتواند ضمن حفظ اکوسیستم شکننده بیابان لوت، زمینهساز توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی در منطقه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یان سرانگ در چهارمین همایش بینالمللی گردشگری بیابان لوت در دانشگاه بیرجند، با بیان اینکه بیابان لوت از برجستهترین میراث طبیعی ایران و از شگفتانگیزترین مناظر طبیعی جهان است، افزود: این منطقه نه تنها از نظر زمینشناسی بینظیر است، بلکه فرصتی ارزشمند برای نشان دادن نقش گردشگری مسئولانه در پیوند میان حفاظت از طبیعت و توسعه اقتصادی به شمار میآید.
او تصریح کرد: برنامه میراث جهانی و گردشگری پایدار یونسکو با تکیه بر گفتوگو و همکاری ذینفعان، الگویی ارائه میکند که در آن حفاظت و توسعه نه در رقابت بلکه در همافزایی با یکدیگر قرار دارند.
سرانگ گفت: اکوتوریسم فلسفهای در عمل است که ارزش زیستبومها را به رسمیت میشناسد، تأثیر منفی انسانی را کاهش میدهد و اطمینان میبخشد که مردم محلی از منافع حفاظت بهرهمند شوند از این رو در منطقهای مانند بیابان لوت، این نوع گردشگری میتواند مشاغل سبز ایجاد کرده و در عین حال تعادل بومشناختی را حفظ کند.
رئیس دفتر یونسکو در ایران با تأکید بر لزوم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه زیرساختهای کمتأثیر و محدودسازی بازدید در مناطق حساس گفت: آموزش و گواهینامه برای راهنمایان محلی و حمایت از کسبوکارهای جامعهمحور باید در اولویت قرار گیرد تا منافع اقتصادی در همان منطقه حفظ شود.
او افزود: علم باید راهنمای تصمیمگیری در حوزه گردشگری باشد و دانشگاههایی چون دانشگاه بیرجند میتوانند با پژوهش و پایش مداوم، تضمین کنند که تصمیمات بر پایه دادههای دقیق و شناخت عمیق محیط زیست اتخاذ شوند.
رئیس دفتر یونسکو در ایران تأکید کرد: یونسکو همچنان متعهد به همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای محلی است تا بیابان لوت همچنان الهامبخش، آموزنده و الگویی جهانی از گردشگری مسئولانه باقی بماند.