به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سی و سومین هفته کتاب با شعار بخوانیم برای ایران از بیست و چهار تا سی آبان ماه آغاز می شود

آقای محمدعلی طالبی استاندار کرمان به همراه نمایندگان مجلس از کتابخانه ملی مرکزی کرمان بازدید و از کتابداران قدردانی کردند.

امروز همچنین از اهداکنندگان بیش از پنجاه و شش هزار جلد کتاب تقدیر شد

استاندار کرمان تأکید کرد: در کنار تقویت هویت، باید به ارتقای دانش و دانایی در سطح جامعه توجه کنیم و یکی از مسیرهای آن کتاب و کتابخوانی است و تعهد همه دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع پیگیری می‌شود.

همچنین آقای شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس هم خواستار توجه ویژه به کتابداران شد و بر استفاده از نیروهای بومی تاکید کرد.

آقای همتی سراپرده نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس نیز بر ترویج فرهنگ کتابخوانی و برنامه ریزی برای افزایش سرانه مطالعه تاکید کرد





