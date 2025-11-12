پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان: یک واحد دانهبندی مستقر در بخش عقدا بهدلیل عدم رعایت ضوابط زیستمحیطی و ایجاد آلودگی شدید هوا مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، موسوی با اشاره به اینکه این واحد با وجود اخطارهای متعدد و فرصتهای دادهشده برای اصلاح فعالیت خود، همچنان بهصورت غیرمجاز به کار ادامه میداد، افزود: ادامه فعالیت این واحد صنعتی باعث انتشار گسترده ذرات آلاینده و آسیب به کیفیت هوا و سلامت شهروندان شده بود.
وی ادامه داد: پس از شکایت رسمی اداره حفاظت محیط زیست و بررسیهای کارشناسی دقیق، دادگاه رأی به مهر و موم کامل واحد تا زمان رفع تمامی نواقص صادر کرد.
رئیس ادره حفاظت محیط زیست اردکان این اقدام را گامی مهم در اجرای قانون هوای پاک و صیانت از حقوق زیست محیطی مردم دانست و تأکید کرد: محیط زیست خط قرمز سلامت جامعه است و با واحدهایی که به هشدارها بیاعتنا باشند، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد.