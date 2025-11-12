فیلم سینمایی «تیم شاهین سیاه»، از شبکه امید و مستند «مردی با آرزو‌های بزرگ»، از شبکه‌های قرآن، امشب پخش می‌شود. همچنین فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر»، به زودی از شبکه یک پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «تیم شاهین سیاه»، به کارگردانی چِن لیانگیان، امروز ساعت ۱۸، از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم که بازیگرانی، چون شِن شِن و ژیانگ شینگ‌هه نقش‌آفرینی کرده‌اند، داستان مربی بسکتبالی روایت می‌شود که در یکی از روستا‌ها تلاش می‌کند با آموزش و پرورش کودکان، هم آرزوی دوران کودکی خود را محقق کند و هم به پیشرفت نوجوانان روستا کمک کنند.

کودکان در ابتدا در زمین خاکی تمرین می‌کنند، اما با همت و همکاری جمعی، زمینی سیمانی برای بازی می‌سازند. در حالی که در ابتدا والدینشان با این فعالیت مخالف هستند، پس از مشاهده علاقه و پشتکار فرزندانشان، از آنان حمایت می‌کنند. روند تمرین‌ها و تلاش مستمر بچه‌ها، مسیر پر فراز و نشیبی را رقم می‌زند که سرانجامی امیدبخش دارد.

مستند «مردی با آرزو‌های بزرگ»، امروز ساعت ۱۹:۳۰، از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

این مستند، روایت دستیابی به صنعت بومی ساخت انواع موشک با کلاهک‌های تهاجمی با لانچر‌های ویژه حمل کننده آنها توسط شهید حسن تهرانی مقدم است.

حرکت و پیشرفت در صنایع نظامی و به طور خاص صنایع موشکی، به واسطه سری بودن و فناوری‌های خاص به کار رفته در آن زمانی ممکن است که دانشمندان و محققان هر کشور بتوانند بخشی مهمی از علوم آن را دوباره کشف و اختراع کنند، و این امر همان مزیت رقابتی آن کشور در خصوص دفاع از حریم خود می‌شود و این مهم در کشور ما با سعی و کوشش بزرگ مردانی همچون شهید حسن طهرانی مقدم رقم خورد، بر همین اساس، در سالروز شهادت ایشان، مستند «مردی با آرزو‌های بزرگ»، از این شبکه پخش می شود.

فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر» به کارگردانی امیرحسین اکاتی، هم به زودی از شبکه یک پخش می‌شود.

فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر»، تولید شده در گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک، با پشت سر گذاشتن مراحل تولید طی ۵ ماه، آماده نمایش شده است.

همچنین در آستانه پخش، از پوستر این مجموعه که طراحی آن برعهده شادان هاشمی بوده است، رونمایی شد.

فصل جدید این مجموعه مستند که در ۱۳ قسمت تولید شده، بیشتر روی روایت قصه از زبان مادران شهدا تمرکز داشته و در این میان برای روایت داستان آنها از ایده بازسازی نیز کمک گرفته است.

«رخ مادر»، که زهرا حسینی سرپرست پژوهش و سوژه‌یابی آن را برعهده داشته و در قالب داکیودرام ساخته شده، در شهر‌های همدان، زنجان، ایلام، دزفول، بندر ماهشهر، مشهد، گیلان و اصفهان جلوی دوربین رفته است.

فیلمبردار سری سوم «رخ مادر»، علی نعمت‌الهی بوده و تدوین آن را روح اله قاسمی و مهدی انصاری برعهده داشته است.

فصل اول «رخ مادر» در ۶ قسمت سال ۱۴۰۱ و سری دوم آن در ۲۶ قسمت سال ۱۴۰۲، از شبکه یک پخش شد و بازپخش آن از شبکه‌های افق و مستند بود.