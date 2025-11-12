پخش زنده
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی گفت: با برنامه کانکت، بیش از ۱۳۰ شرکت دانش بنیان با محوریت نخبگان بازگشته به کشور راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی در پنجمین نشست متخصصان ایرانی بازگشته به کشور که با حضور جمعی از متخصصان ایرانی مقیم سابق خارج از کشور، در خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد، با اشاره به روند شکلگیری برنامه بازگشت متخصصان ایرانی و ایجاد «خانه فناوری و نوآوری ایران»، بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان اعضای این شبکه تأکید کرد و گفت: از روزهای ابتدایی فعالیت، هدف اصلی ما ایجاد پیوند میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و زیستبوم فناوری داخل بوده است. امروز با گذشت چند سال، نتایج ملموسی از این تعامل شکل گرفته و مسیر شبکهسازی تخصصی میان بازگشتکنندگان در حال تثبیت است.
وی با اشاره به تجربه فعالیت «کانکت» (برنامه ارتباط و همکاری با نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور)، افزود: در سال ۱۳۹۴ که فعالیتهای این برنامه آغاز شد، هیچ شرکت تازه تاسیسی از سوی متخصصان بازگشته وجود نداشت؛ اما اکنون بیش از ۱۳۰ شرکت با محوریت این متخصصان شکل گرفته است. این رشد نشان میدهد که مسیر به درستی در حال پیشرفت است، هرچند چالشها و ناهماهنگیهایی نیز همچنان وجود دارد.
روزبه با بیان اینکه «شبکهسازی، نخستین گام در مسیر همافزایی میان متخصصان» است، اظهار کرد: شناخت متقابل، تبادل تجربه و همکاری در پروژههای فناورانه از الزامات موفقیت این جامعه تخصصی است. این ارتباطات نباید به برگزاری جلسات خلاصه شود، بلکه باید به شکلگیری زنجیرهای از همکاریهای واقعی در حوزههای مختلف علمی و صنعتی بینجامد.
وی با اشاره به برنامههای معاونت علمی برای حمایت از متخصصان بازگشته گفت: هدف ما این است که علاوه بر رفع موانع اداری و ساختاری، شرایطی فراهم شود تا بازگشت متخصصان جدید نیز با سهولت بیشتری انجام شود. همچنین تلاش داریم از طریق شبکهسازی میان بازگشتکنندگان، فرصتهای همکاری فناورانه، انتقال دانش و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان را گسترش دهیم.
در این نشست که با هدف تبادل تجربه، تقویت ارتباطات حرفهای و بررسی راهکارهای شبکهسازی میان متخصصان برگزار شد، حاضران با طرح دیدگاهها و تجربههای خود در بازگشت و استقرار در کشور، پیشنهادهایی درباره بهبود تعامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، تسهیل فرایندهای کاری و توسعه ارتباطات حرفهای ارائه کردند.