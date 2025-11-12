پخش زنده
با اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، شهروندان سرخسی خدمات مشاوره حقوقی رایگان دریافت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان سرخس گفت: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با هدف ارتقای سطح آگاهی حقوقی شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مشاوره حقوقی انجام و با استقبال قابل توجه مردم مواجه شده است.
حجت الاسلام حسن صادقی افزود: مساجد همواره نقش مهمی در ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا کرده اند و اجرای این طرح، بهره گیری از ظرفیت معنوی و اجتماعی مساجد برای پاسخ گویی به نیازهای حقوقی مردم است.
وی ادامه داد: در این طرح شهروندان می توانند به صورت مستقیم با کارشناسان حقوقی گفتگو کنند و راهکارهای لازم را دریافت کنند.
صادقی با اشاره به حضور حجت الاسلام رحمانی، جانشین دادستان شهرستان سرخس و حجت الاسلام سیستانی، امام جمعه موقت شهرستان در این برنامه بیان کرد: هم افزایی میان نهادهای قضائی و دینی در اجرای این طرح نشاندهنده اهمیت موضوع و عزم جدی برای ارتقای فرهنگ حقوقی در سطح جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با الگوبرداری از طرح میز حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد، در آینده در سایر مساجد شهرستان نیز اجرا خواهد شد و امیدواریم با استمرار این برنامه، بتوانیم گام های مؤثری در مسیر عدالت محوری و توانمندسازی حقوقی شهروندان برداریم.