به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان سرخس گفت: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با هدف ارتقای سطح آگاهی حقوقی شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مشاوره حقوقی انجام و با استقبال قابل توجه مردم مواجه شده است.

حجت‌ الاسلام حسن صادقی افزود: مساجد همواره نقش مهمی در ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا کرده‌ اند و اجرای این طرح، بهره‌ گیری از ظرفیت معنوی و اجتماعی مساجد برای پاسخ‌ گویی به نیازهای حقوقی مردم است.

وی ادامه داد: در این طرح شهروندان می توانند به صورت مستقیم با کارشناسان حقوقی گفتگو کنند و راهکارهای لازم را دریافت کنند.

صادقی با اشاره به حضور حجت‌ الاسلام رحمانی، جانشین دادستان شهرستان سرخس و حجت‌ الاسلام سیستانی، امام جمعه موقت شهرستان در این برنامه بیان کرد: هم‌ افزایی میان نهادهای قضائی و دینی در اجرای این طرح نشان‌دهنده اهمیت موضوع و عزم جدی برای ارتقای فرهنگ حقوقی در سطح جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با الگوبرداری از طرح میز حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد، در آینده در سایر مساجد شهرستان نیز اجرا خواهد شد و امیدواریم با استمرار این برنامه، بتوانیم گام‌ های مؤثری در مسیر عدالت‌ محوری و توانمندسازی حقوقی شهروندان برداریم.