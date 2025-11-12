پخش زنده
۵۰ منطقه آسیبپذیر اراک در طرح قدرت نرم و جنگ نرم بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست مشترک مسئولان بسیج، فرماندهی سپاه و استانداری مرکزی نتایج طرح میدانی بررسی مؤلفههای قدرت نرم و جنگ نرم در شهر اراک ارائه شد. در این طرح که با حضور گروههای دانشجویی و کارشناسان حوزه اجتماعی و فرهنگی اجرا شد، ۵۰ منطقه از مناطق آسیبپذیر شهر اراک مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
به گفته ی سردار سهیل امامیان جانشین دانشکده دافوس، این بررسیها تنها به اقشار خاص محدود نبوده و از قشر مرفه تا اقشار مستضعف جامعه در آن مشارکت داشتهاند. در این پژوهش میدانی، اعضای گروه با حضور در محلهها، مصاحبه با اقشار مختلف مردم و تحلیل دادههای اجتماعی، به شناسایی چالشهای متعددی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداختند.
سردار امامیان اضافه کرد: از جمله مؤلفههای مورد بررسی میتوان به اعتیاد، فقر فرهنگی، ضعف در مدیریت فضای مجازی و سایر آسیبهای اجتماعی اشاره کرد. بر اساس نتایج این طرح، برنامههای اجرایی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی این مناطق تدوین و به استانداری مرکزی ارائه شده است.
او تاکیدکرد: در این نشست همچنین بر ضرورت گسترش این طرح به سراسر استان مرکزی و استفاده از تجربیات موفق استانهای دیگر در زمینه تقویت قدرت نرم تأکید شد.