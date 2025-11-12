به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام دکتر محمد خلیل پور در هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی کلان شهر‌ها و مراکز استان که در هتل پارک ارومیه در حال برگزاری است، طی مصاحبه اختصاصی، اظهار داشت: ریزگرد‌های نمکی دریاچه ارومیه تبدیل به یکی از معضلات شهر شده که این امر نیازمند آن است که مسئولان برای حل این مشکل تدابیر ویژه‌ای بیاندیشد.

وی با اشاره به فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه، تصریح کرد: در صورت عدم مهار ریزگرد‌های نمکی، این ریزگرد‌ها تا زنجان نیز پیش خواهد رفت.

عضو شورای شهر ارومیه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان که به میزبانی ارومیه در هتل پارک ارومیه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مهمانان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی آذربایجان غربی، گفت: ارومیه شهری با قدمت هفت هزار ساله و یک استان طولی بوده که ۹۷۵ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور خارجی از جمله ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دارد.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با ۳۶ هزار شهید، مشهدالشهدای کشور محسوب می‌شود، افزود: پیش از جنگ تحمیلی هشت ساله، مردم در این استان با گروهک‌های تجزیه‌طلب درگیر بوده و برای حفظ وطن شهدای زیادی تقدیم کرده‌اند که در این میان نقش شیخ غلامرضا حسینی، امام جمعه فقید ارومیه در ایجاد وحدت و همدلی در بین مردم برای مقابله با این گروهک‌ها فراموش نشدنی است.

عضو شورای شهر ارومیه با بیان اینکه جمعیت ارومیه حدود یک میلیون نفر بوده و به سمت کلانشهر شدن پیش می‌رود، تصریح کرد: ارومیه دارای یک شهرداری مرکزی و پنج منطقه شهری با ۱۱ سازمان و پنج معاونت است.

خلیل پور ادامه داد: ارومیه علاوه بر داشتن جاذبه‌های تاریخی، از جاذبه‌های طبیعی بکر نیز برخوردار است که منطقه سیلوانا ارومیه جزو ۱۹ منطقه ویژه با اکسیژن خالص در جهان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید در مدیریت شهری بتوانیم از این ظرفیت در راستای شاخصه‌های توسعه بهره ببریم.