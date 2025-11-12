نایب رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: سپردن کار‌ها به مردم و استفاده از ظرفیت نخبگان باعث تقویت جایگاه شورا‌ها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ گلشن نوروزی در هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی کلان شهر‌ها و مراکز استان که به میزبانی ارومیه در هتل پارک در حال برگزاری است، اظهار داشت: تقویت جایگاه شورا‌های اسلامی شهر باید با جدیت پیگیری شود و این کار نیازمند هم‌اندیشی و ارائه راهکار است.

وی با بیان اینکه سپردن کار‌ها به مردم و استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی باعث تقویت جایگاه شورا‌ها خواهد شد، افزود: کار‌هایی که توسط کمیته‌های محله‌محور انجام می‌شود تاثیرگذاری بیشتری نسبت به کار‌های دولتی دارد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: ارومیه شهری با قدمت هزار ساله است که باب شهادت در شهر‌های مختلف استان هنوز هم باز بوده و مدافعان وطن در مرز‌های آذربایجان غربی در درگیری با گروهک‌های تروریستی به شهادت می‌رسند.

نوروزی تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی ارومیه، ایجاد فتنه قومی و مذهبی در این شهر توسط دشمنان همواره وجود داشته و در این راستا حفظ وحدت و همدلی در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه به اهمیت توسعه ورزش همگانی تاکید کرد و گفت: توجه به توسعه ورزش‌های همگانی و حمایت از این نوع ورزش‌ها نیاز به داشتن مصوبه کشوری است و امیدوارم در اجلاس امروز این موضوع نیز جزو مصوبات باشد.