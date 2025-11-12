پخش زنده
امروز: -
حجم کل تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید.
به گزاش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا امروز حدود بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است.
از این میزان، ۳۶ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته، که سهم بخشهای صنعتی به شرح زیر است:
صنایع حملونقل و خودرو: ۵.۳ میلیارد دلار
صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۴ میلیارد دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳.۱ میلیارد دلار
صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۶ میلیارد دلار
صنایع معدنی: ۱.۸ میلیارد دلار
منسوجات و پوشاک: ۶۷۹ میلیون دلار
سایر صنایع: ۸.۸ میلیارد دلار
همچنین، ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، و ۹۶۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.