سامانه بارشی در راه استان آذربایجان غربی

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، سامانه بارشی که هم اکنون در شمال دریای سیاه قرار دارد، در حال حرکت به سمت عرض‌های پایین بوده و از روز شنبه بتدریج وارد استان آذربایجان غربی خواهد شد.