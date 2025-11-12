بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی، سامانه بارشی که هم اکنون در شمال دریای سیاه قرار دارد، در حال حرکت به سمت عرضهای پایین بوده و از روز شنبه بتدریج وارد استان آذربایجان غربی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛
پیش بینی میشود این سامانه بارشی طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه سبب بارشهای متناوب همراه با وزش باد و افت دما در سطح استان شود.