نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر دو نفر متخلف زیست‌محیطی را که اقدام به شکار دو رأس گراز وحشی کرده بودند را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند .

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر گفت: در پی گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این اداره در سطح حوزه استحفاظی، متوجه حضور یک دستگاه خودروی مشکوک با پلاک غیر بومی شدند که بلافاصله جهت متوقف کردن این خودرو اقدام نمودند.

علی آبسری نژاد افزود: پس از هماهنگی لازم و توقف خودرو و بازرسی از وسیله نقلیه لاشه دو رأس گراز وحشی به همراه سایر ادوات کشف و ضبط گردید.

آبسری نژاد اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد یک نفر از اهالی منطقه با همکاری یک نفر از استان‌های همجوار اقدام به شکار این دو رأس گراز وحشی نمودند که پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر ضمن تشکر از همکاری مراجع قضایی در برخورد با متخلفین زیست محیطی، از دوستداران محیط زیست درخواست نمود در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.