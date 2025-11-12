مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از اقدامات گسترده برای پیشگیری و کنترل بیماری آنفولانزای پرندگان خبر داد و از مرغداران خواست باید کوچک‌ترین تغییر در تولید یا تلفات را گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی، با اشاره به حساسیت این استان به دلیل وجود تالاب‌ها و افزایش مهاجرت پرندگان در فصل سرما گفت: استان مرکزی هر ساله در معرض تهدید بیماری آنفولانزای پرندگان قرار دارد.

محمد فتاحی، افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود چهار میلیون و ۶۴۰ هزار دُز واکسن علیه این بیماری تزریق شده است و همچنین برای شناسایی و کنترل بیماری، ۱۰ هزار و ۱۵۱ مورد بازدید و ۸ هزار و ۵۵۹ نمونه‌برداری انجام شده است.



ز ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۶ میلیون و ۴۵۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری استان صورت گرفته است.