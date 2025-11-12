پخش زنده
شهردار منطقه ۱۴ با بیان اینکه ۱۱۰ تیر چراغ برق مزاحم در محلات منطقه شناسایی شده است، گفت: قرارداد برای جمعآوری این تیرها منعقد شده و پیمانکار در حال عملیات است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر شهرابی همچنین با بیان اینکه یک همت قرارداد در این منطقه منعقد شده است، گفت: ۶۳ هزار تن توزیع آسفالت و ۲۲ کیلومتر احداث نهر صورت گرفته است.۳۷ پارک در دستور نوسازی و نصب کف پوش هاست.
شهرابی خاطرنشان کرد: اوضاع رفت و روب معابر منطقه در حال بهبود است، ما در معابر شاهد وجود زباله نبودیم و تنها در انهار بود که هماهنگیهای لازم را با پیمانکار برای جمع آوری پسماند موجود انجام دادیم.