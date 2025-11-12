روز دوم رقابت‌های موی‌تای با صعود فرشته حسن‌زاده به دیدار نیمه‌نهایی و حذف مسعود عبدالمالکی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابت‌های موی‌تای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، امروز (۲۱ آبان) در رینگ روباز «پروماند» مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی برگزار شد. در این رقابت‌ها فرشته حسن‌زاده با برتری در نخستین دیدار خود ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد و مسعود عبدالمالکی با شکست در دومین مبارزه از دور مسابقات کنار رفت.

در رقابت‌های وزن ۵۰- کیلوگرم، فرشته حسن‌زاده در اولین رقابت خود رو در روی شویراخون عبدالخلیکووا از ازبکستان ایستاد و با برتری ۳۰ بر ۲۷ ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. حسن‌زاده در هر سه راند این رقابت با برتری ۱۰ بر ۹ موفق به شکست حریف خود شد.

مسعود عبدالمالکی نیز پس از برتری روز گذشته مقابل حرف ازبکستانی، به مصاف خیال علی‌اف از آذربایجان رفت و با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ مغلوب حریف خود شد. هر سه راند این رقابت با برتری ۱۰ بر ۹ موی‌تای‌کار آذربایجان به پایان رسید.

در ادامه این مسابقات، زهرا اکبری، مجید هاشم‌بیگی و فاطمه حسینی به روی رینگ خواهند رفت.