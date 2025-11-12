به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان خلیل‌آبادگفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران مبارزه با قاچاق کالای شهرستان هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمدتقی قربانی افزود: در بازرسی از این خودرو سه تن کود شیمیایی قاچاق بدون هرگونه مدارک معتبر کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.