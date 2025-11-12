رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کرخه گفت: با هدف بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، پروژه‌های متعددی در محور‌های اصلی و روستایی شهرستان با اعتبار بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین چنانه اظهار کرد: در سال جاری، پروژه‌های متعددی با مجموع اعتباری بیش از یک هزار و ۵۶۲ میلیارد ریال در حوزه‌های بهسازی، ایمنی و نگهداری راه‌ها در سطح شهرستان کرخه در حال اجرا هستند.

وی افزود: پروژه بهسازی محور‌های روستایی حاشیه دز به طول ۱۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریال و احداث راه دسترسی به پل خسرج به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۷۷۰ میلیارد ریال از مهم‌ترین طرح‌های راهداری شهرستان محسوب می‌شوند.

چنانه ادامه داد: همچنین بهسازی و تعریض محور‌های روستایی کعب‌عمیر به طول ۵.۵ کیلومتر با اعتبار ۳۱۰ میلیارد ریال و بهسازی و روکش آسفالت محور میان‌آب - هفت‌تپه به طول ۷ کیلومتر با اعتبار ۱۶۲ میلیارد ریال در حال انجام است.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کرخه بیان کرد: در حوزه ایمنی راه‌ها نیز ۳۰ کیلومتر شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی، نصب ۱۱۰۰ عدد انواع علائم در محور‌های اصلی و شریانی، نصب ۳۰۰ متر نیوجرسی در محدوده پل شاوور و ۱۲۰۰ متر گاردریل در محور شوش - اهواز اجرا شده است.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای ایمنی، یک کیلومتر روشنایی طولی در محدوده پل شاوور و دو نقطه روشنایی نقطه‌ای در محور‌های روستایی سن بهادل و حویش منشعب از محور شوش - اهواز نیز به اجرا رسید.

چنانه افزود: در بخش نگهداری و خدمات مستمر راهداری نیز ۷۰ تن آسفالت سرد برای چاله‌پرکنی استفاده و ۱۰ پل و آبرو پاکسازی و بهسازی شده‌اند.