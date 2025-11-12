وزیر بهداشت گفت: ارزیابی عملکرد یک‌ساله دستگاه‌های اجرایی در مورد برنامه هفتم برای نخستین‌بار انجام می‌شود و اقدامی موثر است، چون اگر کار رها شود و بعد از ۵ سال بررسی شود، قدرت هماهنگی و اصلاح امور کم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد رویکرد مجلس دوازدهم در برگزاری جلسات نظارتی اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این نوع ارزیابی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مورد برنامه هفتم برای نخستین‌بار انجام می‌شود و اقدامی موثر است، چون اگر کار رها شود و بعد از ۵ سال بررسی شود، قدرت هماهنگی و اصلاح امور کم می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزود: این رسیدگی‌ها به شرطی که مانع انجام کار نشود، مفید است.

ظفرقندی درباره عملکرد وزارت بهداشت در خصوص اجرای برنامه هفتم پیشرفت در سال آینده نیز گفت: نمره برایم مهم نیست، اما مسیر ما به سوی پیشرفت است و قطعا پیشرفت می‌کنیم.