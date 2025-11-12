به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ استاندار در جلسه شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان در سالن غدیر استانداری، با تأکید بر ضرورت تداوم فرهنگ ایثار و شهادت گفت: همه ما به‌معنای واقعی کلمه مدیون شهدا هستیم و باید این دین را با عمل، خدمت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب ادا کنیم.

هادی حق شناس با قدردانی از تلاش سپاه، ارتش، نیروی دریایی و سایر نیرو‌های مسلح در ترویج فرهنگ ایثار گفت: تنها در نیروی دریایی حدود ۵۰ شهید گیلانی داریم که مایه افتخار مردم این دیار هستند و یاد آنها در دل‌های مردم زنده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان هم گفت: سیصد شهید گمنام در ایام فاطمیه در کشور تشییع می‌شوند که سهم استان گیلان ۷ شهید گمنام است.

سرهنگ حسن حبیبی گفت: ۵ شهید گمنام در رشت و دو شهید در شهرستان تالش تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

مراسم تشییع ۷ شهید گمنام استان گیلان سوم آذرماه در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود.