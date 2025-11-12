به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از روز شنبه ۲۴ آبان با ورود سامانه بارشی جدید، وضعیت جوی استان ناپایدار شده و بارش‌های متناوب، کاهش محسوس دما و وزش باد در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

یاسر اشتاد افزود: امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه، آسمان استان قسمتی تا نیمه‌ابری و جوی آرام حاکم است، اما از جمعه با نزدیک شدن سامانه بارشی، افزایش تدریجی ابر در استان آغاز می‌شود.

اشتاد تصریح کرد: از روز شنبه هفته آینده، سامانه بارشی فعال وارد استان شده و موجب بارش باران در مناطق مرکزی و جنوبی و بارش‌های پراکنده در نواحی شمالی خواهد شد و این سامانه تا اواخر وقت دوشنبه در منطقه فعال خواهد بود و پس از خروج آن، افت محسوس دمای کمینه برای اواسط هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: فعالیت این سامانه علاوه بر کاهش دما، افزایش سرعت باد را نیز به همراه دارد و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی اندیشیده شود.

اشتاد، با اشاره به توصیه‌های هواشناسی کشاورزی در این مدت افزود: کشاورزان لازم است در اسرع وقت نسبت به برداشت محصولات باقی‌مانده اقدام کرده و زمین‌های زراعی خود را برای کشت‌های پاییزه آماده کنند.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان اضافه کرد: در بخش باغداری، اجرای شخم پاییزی، تنظیم دمای گلخانه‌ها و تخلیه لوله‌های آبیاری تحت فشاربرای پیشگیری از یخ‌زدگی ضروری است.