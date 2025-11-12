پخش زنده
امروز: -
دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه پاسداران گفت: اولویت سپاه در کنار مأموریتهای اصلی خود، اجرای طرحهای عمرانی و اجتماعی برای رفع محرومیت از مناطق مرزی و کمتر برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «سید ضیاءالدین حزنی» مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه، امروز در همایش جهادگران استان کرمانشاه که در مجتمع بعثت برگزار شد، اظهار داشت: سپاه پاسداران در کنار مأموریتهای اصلی خود، اجرای طرحهای عمرانی و اجتماعی را برای رفع محرومیت از مناطق مرزی و کمتر برخوردار در اولویت قرار داده است. هم سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و هم قرارگاه نجف اشرف، با همکاری نهادهای مختلف، اقدامات گستردهای در حوزه محرومیتزدایی در سطح استان کرمانشاه انجام دادهاند.
وی افزود: تاکنون در استان کرمانشاه، ۳۴ هزار و ۹۴ پروژه محرومیتزدایی توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با اعتباری بالغ بر ۶۲۱ میلیارد تومان به اجرا درآمده است. همچنین ۹ هزار و ۹۰ پروژه دیگر توسط قرارگاه نجف اشرف با اعتبار ۱۹۰ میلیارد و ۴۴۹ میلیون تومان به مرحله اجرا رسیده است.
معاون هماهنگکننده قرارگاه جهاد سازندگی سپاه پاسداران ادامه داد: تمام بدهیهای مربوط به پروژههای انجامشده نیز پرداخت شده و تنها حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی باقی مانده که انشاءالله تا پایان سال تسویه خواهد شد.
حزنی همچنین از انعقاد یک قرارداد بزرگ جدید با قرارگاه نجف اشرف نیز خبر داد و گفت: بهزودی طرحهای مهمی در سراسر استان آغاز خواهد شد.
معاون هماهنگکننده قرارگاه جهاد سازندگی سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ازدواج و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما در استان کرمانشاه، تأمین جهیزیه برای جوانان نیازمند است.
وی افزود: تاکنون حدود ۳۱۷ هزار بسته جهیزیه در سطح استان توزیع شده است و همه ردههای سپاه، از جمله قرارگاه نجف، نیروی هوافضا، نیروی قدس و قرارگاه خاتمالانبیاء در این طرح مشارکت داشتهاند.
حزنی با تأکید بر اینکه حل مشکل ازدواج جوانان میتواند بسیاری از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی را کاهش دهد، تصریح کرد: برای استان کرمانشاه حدود ۱۲ هزار جهیزیه نیاز است که در صورت همکاری استانداری، فرمانداریها و کارخانجات، میتوان این تعداد را تأمین کرد.
معاون هماهنگکننده قرارگاه جهاد سازندگی سپاه پاسداران گفت: اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، هم بخشی از مشکلات معیشتی و فرهنگی جوانان برطرف میشود و هم به سیاستهای فرزندآوری و جمعیت کمک خواهد کرد.
حزنی در ادامه با اشاره به اهمیت مسجد در فرهنگ اسلامی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده، استان کرمانشاه حدود یکمیلیون و ۸۰۰ مسجد دارد که با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیت، این تعداد کافی نیست و در درازمدت ممکن است بر مسائل فرهنگی استان اثر بگذارد.
وی افزود: سپاه پاسداران آمادگی دارد در زمینه ساخت و بازسازی مساجد، بهویژه در مسیرهای اربعین حسینی، با دولت و دستگاههای متولی همکاری کند.
سردار حزنی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین، باید از هماکنون مساجد مسیر زائران آماده و بازسازی شوند تا در شأن زائران اباعبداللهالحسین (ع) باشد.
وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره در کنار دولتها بوده و در تمامی دولتها بدون توجه به تغییرات سیاسی، مأموریت خود را در خدمترسانی به مردم انجام داده است.
سردار حزنی در پایان گفت: ما مأموریت خود را کمک به دولت و خدمت به مردم میدانیم و تلاش میکنیم پروژههای نیمهتمام را به سرانجام برسانیم تا در آینده نزدیک خبرهای خوشتری از پیشرفت استان کرمانشاه به مردم ارائه کنیم.