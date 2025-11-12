پخش زنده
در پی بررسی پیشنهاد سازمان ملی زمین و مسکن درباره لغو سازوکار بند ۲–۸ طرح تفصیلی منطقه ۲۲، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از شهرداری تهران خواست تا گزارشی از وضعیت سرانههای عمومی این منطقه ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طی مکاتبهای با استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس شورای شهر، مصوبه اخیر شورا درباره بررسی بند ۲–۸ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ را ابلاغ کرد.
در جلسه مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، شورایعالی شهرسازی پیشنهاد سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر لغو سازوکار بند یادشده را بررسی کرد.
بر اساس این بند، ۷۰ درصد اراضی دولتی منطقه ۲۲ باید برای تأمین سرانههای عمومی شهر اختصاص یابد.
اعضای شورا با تأکید بر اهمیت حفظ خدمات عمومی شهری، لغو این ضابطه را در شرایط فعلی مناسب ندانستند.
در نهایت مقرر شد شهرداری تهران گزارشی از وضعیت تحقق سرانهها و نحوه اجرای این بند را برای بررسی و تصمیمگیری نهایی به جلسه آینده شورا ارائه کند.