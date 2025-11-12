امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پل بیلقان، شاهکار مهندسی داخلی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۱- ۱۶:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازدید سرلشگر موسوی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما
بازدید سرلشگر موسوی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما
۱۴۰۴-۰۸-۱۹
افشای ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال با موساد
افشای ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال با موساد
۱۴۰۴-۰۸-۱۸
جنگ بی صدا، کشف و شناسایی تعدادی از نفرات اصلی موسسه ایران آکادمیا در داخل و خارج از کشور
جنگ بی صدا، کشف و شناسایی تعدادی از نفرات اصلی موسسه ایران آکادمیا در داخل و خارج از کشور
۱۴۰۴-۰۸-۲۰
خبر‌های خوش از پرداخت مطالبات دارو
خبر‌های خوش از پرداخت مطالبات دارو
۱۴۰۴-۰۸-۱۹
خبرهای مرتبط

پیشرفت ۷۰ درصدی پیچیده‌ترین پل خاورمیانه، پل بیلقان کرج

برچسب ها: پل بیلقان ، شاهکار مهندسان داخلی ، ساخت پل
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 