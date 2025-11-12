پخش زنده
امروز: -
صالح اباذری کاراته کای وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم کشورمان در بازیهای همبستگی اسلامی، نماینده لیبی را شکست داد و به فینال راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صالح اباذری، کاراتهکای وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شد، در دور دوم مقابل نماینده لیبی با نتیجه ۸ بر ۱ حریف خود را شکست داد. اباذری با این برد به فینال مسابقات این وزن راه یافت.
شش کاراته کا در این وزن از کشورهای مختلف حضور دارند.
تیم ملی کاراته ایران در روز دوم سه فینالیست دارد که از ساعت ۱۹ بوقت محلی ـ ریاض به روی تاتامی خواهند آمد. آتوسا گلشادنژاد، مرتضی نعمتی و صالح اباذری سه فینالیستی هستند که میتوانند با کسب مدال طلا رکوردی تاریخی به نام خود و تیم ملی کاراته در این مسابقات رقم بزنند.
این رقابتها در سالن مالاز ورزشگاه بن فیصل، در ریاض در حال برگزاری است.