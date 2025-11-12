طرح ملی انتقال آب از سد طالقان به قزوین، با هدف تأمین آب پایدار برای شهر‌ها و روستا‌های استان، در کنار پروژه بزرگ انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی، نماد تلاش ملی برای توسعه متوازن در ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در استان قزوین، طرح انتقال آب از سد طالقان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آبرسانی کشور، روزانه میلیون‌ها لیتر آب را از طریق خط لوله‌ای به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر به دشت قزوین منتقل می‌کند.

این طرح با اعتبار بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان، ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در شهر‌های محمدی و مهرگان نیز با حفر ۱۰ حلقه چاه و اجرای ۸ کیلومتر خط انتقال، زیرساخت‌های آبی تقویت شده‌اند.

در شرق کشور، پروژه انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی، امید را به دل مردم کویر آورده است.

این طرح با تأمین سالانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب برای مصارف صنعتی و سهمیه‌هایی برای استان‌های همجوار، گامی بلند در مسیر توسعه پایدار شرق ایران محسوب می‌شود.