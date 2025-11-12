رونمایی از سه اثر تازه در حوزه ادبیات دفاع مقدس استان لرستان
در مراسمی از جلد سوم کتاب بلدچی، جنگ شوخی نیست و پیک بدون پلاک از خاطرات رزمندگان تخریبچی و خانواده شهدای لرستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در مراسمی با حضور فرمانده قرارگاه صاحب الزمان (عج) و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از سه کتاب خاطرات رزمندگان دفاع مقدس در استان رونمایی شد.
رئیس حوزه هنری لرستان در این مراسم با اشاره به مسیر دهساله فعالیت در حوزه نگارش و نشر خاطرات رزمندگان، گفت: در آغاز این راه، لرستان از قافله روایت شهدا و رزمندگان عقب مانده بود، اما امروز با تلاش نویسندگان متعهد و هنرمندان جهادی، به یکی از قطبهای ادبیات پایداری کشور تبدیل شده است.
سامان سپهوند افزود: امروز با انتشار بیش از ده عنوان اثر متنوع در زمینه فرماندهان، بسیجیان، تخریبچیها، نیروهای اطلاعات، زنان و پشتیبانی جنگ، همه سرفصلهای دفاع مقدس در لرستان پوشش داده شده است.
فرمانده قرارگاه صاحب الزمان هم در این مراسم ضمن قدردانی از نویسندگان و راویان خاطرات ارزشمند دفاع مقدس گفت: این کتابها لازم است به چند زبان زنده دنیا ترجمه شوند تا جهان بداند این مرز و بوم و این خاک چه دلیرمردانی را در خود پرورش داده است.
سردار مرتضی کشکولی با قدر دانی از نویسندگان این آثار افزود: تمدنی که غرب را به چالش کشیده تمدن دینی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که ترس جوامع غرب را به دنبال داشته و روایت اینگونه کتابها و قصههای رشادت ترس آنها را دوچندان خواهد کرد.
در پایان هم از نویسندگان و راویان سه کتاب «بلدچی؛ خاطرات رزمنده اسماعیل سپهوند»، «جنگ شوخی نیست؛ خاطرات رزمنده جانباز نعمتالله قلائی» و «پیک بدون پلاک؛ خاطرات رزمنده جانباز احمد لک» قدردانی به عمل آمد.