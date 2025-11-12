پخش زنده
مدیرکل استاندارد خوزستان از اجرای مستمر و هدفمند طرح پایش کمی محصولات پیشبستهبندی در سطح استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل استاندارد استان گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و اطمینان از انطباق مقدار واقعی با مقدار درجشده بر برچسب، تمامی اقلام پیشبستهبندی از جمله مواد غذایی، نوشیدنیها، محصولات شوینده، انواع روغنهای موتور و سایر کالاهای عرضهشده در بازار، توسط کارشناسان صاحبنظر این اداره کل مورد ارزیابی کمی قرار میگیرند.
رضا قیصی پور با اشاره به نتایج این طرح افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰۰۰ مورد آزمون بر روی محصولات واحدهای تولیدی استان خوزستان و سایر استانها انجام شده و موارد مغایر با استاندارد نیز بهصورت قانونی پیگیری شده است.
مدیرکل استاندارد خوزستان افزود: هدف از اجرای این طرح، اطمینان از رعایت حقوق مصرفکنندگان، ارتقای اعتماد عمومی به بازار کالاها و جلوگیری از تخلفات احتمالی در وزن و اندازه محصولات است.
وی افزود: در صورت مشاهده مغایرت، موضوع از طریق مراجع ذیربط پیگیری و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
قیصی پور خاطرنشان کرد: هماستانیها میتوانند در صورت مشاهده کمفروشی یا عرضه محصولات مغایر با استاندارد و بیکیفیت، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.