مدیر کشاورزی کارخانه قند چهارمحال و بختیاری از تحویل تحویل روزانه هزار و ۹۰۰ تن چغندر قند در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اسماعیل محمدی قیمت تضمینی هر کیلوگرم با عیار ۱۶ را ۵ هزار و ۱۵۰ تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به روند تحویل چغندر قند، افزود: در حال حاضر روزانه حدود هزار و ۹۰۰ تن چغندر قند از کشاورزان استان تحویل گرفته می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، در ۲۰ روز آینده تمام چغندر قند تعهدشده در داخل استان تحویل خواهد شد.

مدیر کشاورزی کارخانه قند چهارمحال و بختیاری افزود: کارخانه تا ۲۰ بهمن‌ماه فعال خواهد بود و در این بازه، چغندر مازاد بر تعهد نیز از کشاورزان دریافت خواهد شد.

محمدی با تأکید بر اهمیت زمان برداشت گفت: چغندر قند هرچه بیشتر در خاک باقی بماند، ازگیری آن افزایش یافته و عیار بالاتری خواهد داشت؛ بنابراین کشاورزان نباید در تحویل محصول خود عجله کنند و نگرانی از بابت تحویل نداشته باشند؛ کارخانه آمادگی کامل برای دریافت محصول را دارد.

وی خاطرنشان کرد: تحویل چغندر قند از ابتدای شهریور آغاز شده و با تلاش همکاران کارخانه، تاکنون صفی برای تحویل محصول ایجاد نشده است. این موضوع موجب افزایش سود حاصل از کشت برای کشاورزان و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شده است.

مدیر کشاورزی کارخانه قند درباره قیمت خرید تضمینی گفت: امسال قیمت خرید تضمینی چغندر قند با عیار ۱۶، به ازای هر کیلوگرم ۵۱۵۰ تومان تعیین شده است. در صورت افزایش عیار، قیمت نیز بیشتر خواهد بود و برای عیار‌های پایین‌تر، قیمت کاهش می‌یابد.