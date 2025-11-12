به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان و علاقمندان به حفظ و گسترش پوشش جنگلی دعوت کرد در طرح کاشت بذر بلوط مشارکت کنند.

محمد امین‌پور افزود: با توجه به فرارسیدن فصل مناسب بذرکاری درختان، شهروندانی که تمایل دارند اقدام به کاشت بذر گونه بلوط در اراضی طبیعی، زمین‌های زراعی یا محوطه خانه خود کنند، می‌توانند برای دریافت بذر بلوط رایگان و راهنمایی‌های لازم جهت کاشت آن به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان مراجعه نمایند.

امین پور اضافه کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، احیای منابع طبیعی و افزایش پوشش گیاهی شهرستان اجرا می‌شود.