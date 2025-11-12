به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی بدمینتون زنان برای شرکت در مسابقات فیوچرز ترکیه برگزار شد.

رومینا تاجیک، پریا اسکندری، مبینا ندایی و زهرا رباطی چهار بازیکن بدمینتون اعزامی به این رقابت‌ها هستند. هدایت این تیم بر عهده سیمین مهدوی است. بدمینتون بازان ۲۷ آبان راهی این رقابت‌ها می شوند.

مسابقات بین المللی بدمینتون ترکیه ۲۸ آبان تا ۲ آذر در آنکارا برگزار می‌شود. امتیاز این مسابقات در رده بندی جهانی محاسبه می شود. در این رقابت‌ها پینگ پنگ بازان جوان ۱۵ کشور با هم رقابت می کنند.

ایران، ترکیه، اسپانیا، اسکاتلند، بلغارستان، هند، جمهوری آذربایجان، بلژیک، اوکراین، اسلواکی، سوئیس، هلند، نروژ و دانمارک کشور‌های حاضر در این رقابت‌ها هستند.