معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در ادامه سفر‌های استانی با محوریت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و تقویت ظرفیت‌های نوآوری بومی، وارد استان همدان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سفر استانی حسین افشین به همدان با هدف بررسی وضعیت زیست‌بوم فناوری و نوآوری این استان، آغاز شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور پس از ورود به شهرستان رزن، با حضور در گلزار شهدای گمنام به مقام شهیدان این شهرستان ادای احترام کرد.

افشین، در آیین افتتاح مرکز رشد این شهرستان حضور می‌یابد و پس از بازدید واحد‌های فناور مستقر، راهی شهر همدان خواهد شد.

در ادامه برنامه سفر، روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه در نشست‌های تخصصی با رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان استان و فعالان دانش‌بنیان شرکت خواهد کرد و از مراکز فناورانه استان بازدید می‌کند.