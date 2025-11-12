پخش زنده
مانور زلزله با هدف سنجش میزان آمادگی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و ارزیابی عملکرد استان در مدیریت شرایط بحرانی، پنجشنبه ۲۲ آبانماه در منطقه جورقان همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاههای خدمات رسان افزود: تلاش ما این است که با استفاده از تمامی ظرفیتهای استان، بالاترین سطح آمادگی و بهترین عملکرد را در مدیریت بحران انجام دهیم.
پورحسینی افزود: اجرای موفق این مانور میتواند زمینهساز تدوین برنامههای دقیقتر و کارآمدتر در حوزه مدیریت بحران باشد و جایگاه همدان را به عنوان یکی از استانهای پیشرو در آمادگی و واکنش سریع در برابر حوادث طبیعی تقویت کند.
وی با بیان اینکه این مانور با حضور تمامی دستگاه های خدمات رسان از جمله هلال احمر،آتش نشانی و اورژانس اجرا می شود ادامه داد: حدود ۵۰۰ نفر نیروی انسانی در این مانور شرکت می کنند.
پورحسینی گفت: این مانور صبح پنجشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ در شهر جورقان همدان برگزار میشود.
وی افزود: شهروندان در صورت شنیدن صداهای انفجار و صداهای خودروهای امداد رسان، اورژانس و آتش نشانی آرامش خود را حفظ کنند زیرا این صداها مختص به برگزاری مانور مرتبط با زلزله است که به صورت کنترل شده برای اجرای بهتر مانور صورت میپذیرد.