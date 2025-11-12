به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: این طرح‌های ورزشی در شهر‌های تایباد، کاریز، مشهدریزه و روستای «پشته» در حال اجرا است و اکنون از پیشرفت فیزیکی بین ۱۵ تا ۸۰ درصد برخوردار هستند.

حسن شاهرخی با بیان اینکه خانه کشتی تایباد از مهمترین طرح‌های نیمه تمام شهرستان است، ادامه داد: تکمیل این طرح ورزشی یکی از مهم‌ترین مطالبات ورزشکاران و مردم این خطه مرزی است که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امسال برای بهره برداری نهایی از آن ۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد با بیان اینکه سرانه فضا‌های ورزشی روباز و سرپوشیده تایباد برای هر نفر پایین‌تر از استاندارد‌های لازم است، بیان کرد: در یک سال گذشته ۶ زمین چمن مصنوعی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان افتتاح شده است.

شاهرخی گفت: استخر سرپوشیده تایباد از جمله اماکن ورزشی این شهرستان است که تاسیسات آن نیاز به تعمیر اساسی دارد و درآمد‌های این فضای ورزشی جوابگوی آن نیست.

به گفته وی، هم اکنون افزون بر سه هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی مردان و زنان شهرستان تایباد فعالیت دارند.

شهرستان تایباد، ۱۱ فضای ورزشی شهری و روستایی با ۳۷ هیات ورزشی فعال دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.