نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اسامی نامزد‌های دریافت نشان «هم‌خوان» را در بخش‌های آموزش کاربران، خدمات به گروه‌های خاص، کودکان، نوجوانان، سالمندان و­ برون کتابخانه‌ای و دوستدار کتاب ­معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، رویداد ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» با هدف شناسایی و تقدیر از الگو‌های موفق خدمات کتابخانه‌ای و ارتقای کیفیت فعالیت‌های ترویجی و کتابخوانی، آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار شد.

بر اساس معرفی اسامی نامزد‌های دریافت نشان «هم‌خوان»، ۲۱ کتابخانه از سراسر کشور به مرحله نهایی داوری راه یافته‌اند تا برترین‌ها در هر حوزه انتخاب و تقدیر شوند.

فرایند داوری در بخش‌های «نشان خانواده کتابخوان»، «نشان ترویج خواندن (فردی، گروه مردمی و جهادی)»، «نشان ترویج کتابخانه عمومی (خبرنگاران)» و «نشان حامیان کتابخانه عمومی» نیز به پایان رسیده و برگزیدگان آنها همراه با دیگر بخش‌ها، شنبه ۲۴ آبان‌ماه، همزمان با آیین ویژه روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» ­در تالار وحدت معرفی و تجلیل خواهند شد.

هیئت داوران نخستین دوره «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، برای اعطای «نشان کتابخانه عمومی ارزش‌آفرین» هیچ کتابخانه‌ای را حائز دریافت جایزه ندانست.

­کتابخانه‌های زیر به عنوان نامزد‌های نهایی دریافت نشان «هم‌خوان» در هر بخش معرفی شدند:

- نشان آموزش کاربران در کتابخانه عمومی

کتابخانه آیت‌الله کاشانی / آذربایجان‌غربی / ماکو

کتابخانه شهید بهشتی آشخانه / خراسان شمالی / سملقان

کتابخانه مرکزی خرم‌آباد / لرستان / خرم‌آباد

- نشان خدمات کتابخانه عمومی به گروه‌های خاص (نابینایان، ­کم‌بینایان، ­ناشنوایان، ­کم‌شنوایان و ...) ­

کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه / کرمانشاه / کرمانشاه

کتابخانه مرکزی ارومیه / آذربایجان‌غربی / ارومیه

کتابخانه مرکزی تبریز / آذربایجان شرقی / تبریز

- نشان خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان

کتابخانه سید افضل موسوی / زنجان / زنجان

کتابخانه مرکزی خرم‌آباد / لرستان / خرم‌آباد

کتابخانه شهدای گمنام / تهران / پردیس

- نشان خدمات کتابخانه عمومی برای نوجوانان

کتابخانه امین ولایت / فارس / شیراز

پیشخان شهدای ابویسان / خراسان رضوی / جغتای

کتابخانه سید افضل موسوی / زنجان / زنجان

- نشان خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان

کتابخانه مرکزی تبریز / آذربایجان‌شرقی / تبریز

کتابخانه مرکزی ارومیه / آذربایجان‌غربی / ارومیه

کتابخانه مرکزی (پارک شهر) / تهران / تهران

- نشان خدمات برون کتابخانه‌ای (در قالب‌های کتابخانه سیار، کوله کتاب، پیک کتاب و ...)

کتابخانه امیرکبیر / ایلام / آبدانان

کتابخانه سیار سفیر دانایی / کرمان / رفسنجان

کتابخانه شهید ملامحمد ذبیحی / کردستان / سروآباد

- نشان کتابخانه عمومی دوستدار خانواده

کتابخانه شهید آیت‌الله دستغیب / فارس / شیراز

کتابخانه فرهنگیان / همدان / همدان

کتابخانه شهدای گمنام / تهران / پردیس

کتابخانه عمومی مدرن، یک «زیست‌بوم فرهنگی» است که در آن، خانواده در جایگاه اصلی‌ترین واحد اجتماعی، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. این نشان «کتابخانه عمومی دوستدار خانواده» به کتابخانه‌ای تعلق می‌گیرد که با درک این مهم، به «پاتوق خانواده‌ها» تبدیل شده است.