به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های وزنه برداری بانوان در دسته ۸۶+ کیلوگرم امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱A از ساعت ۱۵ به وقت محلی و ۱۵:۳۰ به وقت ایران آغاز شد.

سارا صفاوردی ملی پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با اویسل اخلف (قطر)، لیوبوف کووالچوک (قزاقستان)، فاطما محمود (مصر)، یاهیا مامون (الجزایر)، جیهان صیافتری (اندونزی)، تورسونوی جبارووا (ازبکستان) و استله ادله (کامرون) به رقابت پرداخت.

ملی پوش کشورمان در حرکت اول موفق شد وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد، اما در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۰۴ کیلوگرمی ناکام ماند.

صفاوردی در حرکت سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرمی را به راحتی بالای سر برد تا به کار خود در یک ضرب پایان دهد.

در حرکت یک ضرب اویسل اخلف از قطر با مهار وزنه ۱۱۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید. نماینده قزاقستان در مکان دوم ایستاد و نماینده ازبکستان مدال برنز را از آن خود کرد.

صفاوردی هم با مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرمی در جایگاه چهارم یک ضرب قرار گرفت.