\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0627\u06cc\u0644 \u062e\u0632\u0644 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u0627\u0646\u060c \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u060c \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u0631\u0634\u0627\u062f\u062a\u200c\u0647\u0627\u060c \u0641\u062f\u0627\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u063a\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0644 \u067e\u0631\u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0628\u0631\u067e\u0627 \u06af\u0631\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u060c \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u0641 \u0646\u062e\u0633\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0648 \u0627\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n