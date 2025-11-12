پخش زنده
پنجمین هفته نکوداشت شهر خورزوق با بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی هنری، علمی و ورزشی از ۲۳ آبان ماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار خورزوق در نشستی با اصحاب رسانه گفت: هفته نکوداشت شهر خورزوق فرصتی برای معرفی ظرفیتها، بازنمایی میراث فرهنگی و تقویت هویت شهری در کنار اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی است.
سید فضلالله هاشمی افزود: در این هفته علاوه بر اجرای فعالیتهای هنری، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی شهر به نمایش گذاشته میشود.
وی برگزاری نمایشگاه هنرهای سنتی از جمله قلمکاری، هنر تریکو بافی، تولید پارچههای قلمکار از طراحی تا رنگرزی به صورت زنده نمایشگاه مشاغل خانگی، همایش اسب سواری، حرکت قطار شادی در شهر برای کودکان، مسابقات ورزشی الکترونیک، یادواره شهدای شهر خورزوق و محفل انس با قران را برنامههای این هفته نام برد.
شهردار خورزوق افتتاح خانه تاریخی، راه اندازی موزه قلمکار و صنایع دستی، همایش گویش و فرهنگ بومی خورزوق به عنوان میراث ناملموس فرهنگی شهر، رونمایی از پنج جلد کتاب درباره ساختار واژگان و دستور زبان گویش خورزوق را از دیگر برنامههای هفته نکوداشت خورزوق بیان کرد.
وی در ادامه راه اندازی مجموعه ورزشی بانوان، زمین چمن استاندارد و احداث سالن اجتماعات و سینمای آفتاب در شهر خورزوق را از اقدمات شهرداری نام برد و گفت: این طرحها تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
هفته نکوداشت شهر خورزوق از ۲۳ تا ۳۰ آبان در شهر خورزوق برگزار میشود.